Sthe, após troca de carícias com Dynho, beija Aline em A Fazenda 13 e clima esquenta

Na madrugada deste sábado (11), aconteceu a última festa do reality show da Record, A Fazenda 13. Desse modo, os oito peões que chegaram a reta final aproveitaram para curtir cada segundo. Isso inclui Sthe Matos e Aline Mineiro, que voltaram a dar o que falar.

Em resumo, as duas peoas foram as protagonistas de um beijão de tirar o fôlego na pista de dança, tudo isso ao som de Deixa Acontecer, do Grupo Revelação. As duas dançavam alegres quando Sthe Matos se aproximou de Aline Mineiro e depositou um selinho na ex-Panicat.

Em seguida, ambas acabaram deixando o clima esquentar na pista e o selinho se transformou em um beijo que surpreendeu os telespectadores.

Não parando por aí, um tempo depois a pegação voltou a rolar, e dessa vez, com o apoio de outros confinados.

“Viva a liberdade”, MC Gui e Bill Araújo gritaram.

Aline Mineiro consola MC Gui em A Fazenda

Contudo, nem só de momentos bons vivem os peões de A Fazenda 13. Recentemente, após a dinâmica feita entre os peões durante o Hora do Faro, MC Gui acabou se chateando e ficando cabisbaixo. Imediatamente Aline Mineiro se dirigiu até a cama para consolar o amigo.

“Migo, são seis dias, bora. Tenta pegar a ansiedade e enfiar no fiofó”, disse. “Vamos pra cima, bora! Bora, vaqueiro! Essas horas não é de cair, não. Vamos embora”, aconselhou a ex-Panicat.

Entretanto, MC Gui continuou lamentando, cabisbaixo: “Esses dias acabam comigo”. O funkeiro se mostrou abalado, mesmo estando a poucos dias da final de A Fazenda. Portanto, Aline Mineiro tentou relembrar tudo o que já sofreram e justificou que essa era a última dinâmica. “A gente só levou tora no fiofó, pelo amor de Deus. Vamos ver sua roupa? Olha que linda, a mais bonita de todos os bonitos”.