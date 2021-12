Suns pode alcançar maior sequência de vitórias da franquia na NBA

Após ter tido um começo irregular, somando três derrotas nos quatro primeiros jogos, os Suns simplesmente engataram uma quinta marcha e não pararam mais de vencer, sendo o time com maior sequência invicta na liga neste momento.

Prova disso é que as últimas vitórias foram em cima de dois candidatos a títulos. Venceram tanto o Brooklyn Nets fora de casa, quanto em casa os Warriors, até então o time de melhor campanha.

Com a campanha avassaladora, a franquia do Arizona igualou na última partida a maior sequencia invicta, que é de 17 vitórias consecutivas, marca alcançada na temporada 2006/07, quando o principal jogador daquela equipe era o ex-armador Steve Nash, hoje técnico dos Nets.

E os Suns estão a fim de quebrar mais marcas. Se os comandados de Monty Williams conseguirem a 18º vitória contra o Detroit Pistons nesta quinta-feira (2/11), será estabelecida uma nova série invicta por esse elenco que vem fazendo história desde a temporada passada, quando conquistaram o título da Conferencia Oeste.

Se nos últimos playoffs a franquia chegou longe, a tendência é que repitam o sucesso se for levado em conta o despenho nas 18 vitórias até aqui num total de 21 partidas realizadas.

Além de líder da Conferência e dono da melhor campanha geral da NBA, o Suns tem o quarto melhor ataque, com média de 112,2 pontos por jogo, o que mostra o poderio ofensivo da equipe.

Outra estatística que demonstra a força da equipe é a média de assistências por jogo. Atualmente, o Phoenix é o terceira equipe que mais cria assistências, com 24,4 por jogo. Portanto, a pontuação do time decorre de jogadas trabalhadas, evidenciando o jogo coletivo.

Na parte defensiva, destaque para o pivô Deandre Ayton, com 11,5 rebotes por jogo. Chris Paul também tem contribuído com desarmes, com 2,1 roubos de bola por partida.

Assim como na temporada passada, o Suns tem se mostrado uma equipe equilibrada, com ataque e defesa funcionando bem, o que leva a acreditar que brigará pelo troféu Larry O’Brien mais uma vez.