Suspeita de ser cúmplice, esposa de serial killer que confessou 7 mortes ganha liberdade

Esta é a primeira decisão que beneficia a ré e, para a defesa, é uma oportunidade de Roselaine reencontrar a filha, Yasmin Natasha Gonçalves Carvalho, que também chegou a ser presa por suspeita de contribuir com Cleber em um dos homicídios, a morte do comerciante José Leonel Ferreira dos Santos, de 62 anos, mas foi inocentada em decisão recente.

Com a intenção de provar a inocência de mãe e filha, os advogados de defesa da família solicitaram a reprodução simulada do assassinato de José Leonel. Em série de depoimentos à polícia, no dia 2 de junho do ano passado, na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio (DEH), Cleber confessou ter agido sozinho.

O pedido para reconstituição do crime foi aceito pela justiça em setembro de 2021, porém, até o momento, a data para reprodução dos fatos ainda não foi marcada.