Tiago Leifert, após demissão, expõe segredos do BBB e revela bastidores secretos da Globo

O apresentador Tiago Leifert se demitiu da Globo e deixou o comando do Big Brother Brasil, mas revelou um segredo de Boninho. Se trata da ideia do diretor de colocar famosos confinados, junto com os anônimos. Desse modo, a ideia veio após uma edição em que “os jogadores saíram cedo demais”.

Em resumo, o BBB19 teve baixa audiência e, na maior tempo, o clima de paz e amor. A vitória dessa edição foi de Paula Von Sperling. De acordo com Tiago Leifert, a vencedora carregou o programa todo nas costas: “A forma como fizemos o [BBB]20, de misturar convidados e anônimos, foi uma ideia que nasceu por causa do 19”, contou ele, em entrevista à revista GQ.

“Queríamos uma maneira de manter o jogo vivo, com pessoas competitivas”, esclareceu Leifert, e ainda relembrou de participantes que ele considerou bons jogadores nas quatro edições anteriores que apresentou. “O Ilmar [Mamão] no 17 era muito bacana. No 18, acho que tenho um carinho gigantesco pelo elenco inteiro“, declarou.

Contudo, para completar, o ex-apresentador do reality lamenta:

“Lamento pelo 19, pois os grandes jogadores saíram cedo demais. No 20, o [Felipe] Prior foi muito importante, assim como o Babu [Santana], mas o 20 foi o programa das mulheres. No 21, o Gil [do Vigor] foi muito bom”, confessou ele.

Tiago Leifert fala sobre seu desempenho como apresentador

Sendo assim, Tiago Leifert ainda aproveitou para comentar sobre o seu desempenho no comando do programa:

“São muitas habilidades que você precisa executar ao mesmo tempo. Precisa ser árbitro, narrador, psicólogo, curinga”, descreveu. Tiago até mesmo dava dicas aos eliminados, antes de eles chegarem ao Bate-Papo com Ana Clara Lima. “Eu disse: ‘Vai ficar tudo bem! Daqui a um ano, ou vão esquecer, ou vão falar ‘ícone, mamacita’, que é o que está acontecendo agora”, deu o exemplo, se referindo ao cancelamento de Karol Conká.