UFC: Justin Gaethje, sobre Charles do Bronx: “Mal posso esperar para quebrar a cara dele”

– Absolutamente adorei isso. Não vou mostrar desrespeito para Charles. Ele agora é o campeão indiscutível e mal posso esperar para lutar com ele. Não importa onde ou quando. Eu vi um competidor essa noite. Vi um animal e mal posso esperar para quebrar a cara dele. Ele leva muitos golpes. É melhor ele rezar e torcer pelos próximos quantos dias até a nossa luta para que ele me derruba e consiga seu estrangulamento. Porque se não conseguir, veremos o que acontece – afirmou Gaethje para a transmissão oficial do UFC após o evento.

Ao analisar o confronto, que terminou com finalização do brasileiro no terceiro round, Gaethje mostrou empolgação com a luta e disse que marcava 19-19 até aquele momento.

– Eu marquei 1 a 1 (após dois rounds) e achei que Poirier dominaria. Tenho que dar crédito a este cara. Mal posso esperar para lutar com ele. Estou trabalhando por isso por toda a minha vida. Para estar aqui. Depois do segundo round, alguém me perguntou o que ia acontecer, eu disse que ainda não sabia. É por isso que amo tanto este esporte. Eu não sabia depois do segundo round quem iria ganhar, quem estava na frente. Não tinha ideia. Assim como não sabia na quinta-feira ou segunda-feira na semana passada. É por isso que eu amo este esporte. É por isso que mal posso esperar para lutar com esse cara