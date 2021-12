Último affair de Marília é acusado de criticar Murilo Huff em mensagem

Apontada como affair de Marília Mendonça, o cantor Matheuzinho se envolveu em uma polêmica após ter participado da Farofa da Gkay, festa da influencer Gessica Kayane que acontece em Fortaleza, no Ceará. Tudo começou após viralizar um print atribuído a ele, em que critica Murilo Huff, também ex de Marília e pai do filho da artista.

Na imagem, um internauta supostamente critica o fato de Matheuzinho estar frequentando festas após a morte da cantora, vítima de um acidente aéreo em 5 de novembro. “Viúvo já está na farra, já”, diz a mensagem. Veja o print: Uma outra imagem mostra que o artista teria respondido a mensagem, onde diz: “O outro que se diz viúvo que você tem que mandar mensagem. Está na farra também”, supostamente citando Murilo Huff. Matheuzinho, no entanto, usou suas redes sociais nessa terça-feira (7/12) para desmentir as imagens: “Fake news. Parem”. Fake news! PAREM — Matheuzinho (@mcmatheuzinhof) December 7, 2021