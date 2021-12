Veja as estreias da Netflix em janeiro de 2022

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (24/12), a lista de estreias para o primeiro mês de 2022. Entre os destaques, estão as séries Temporada de Verão, que pertence ao projeto Mais Brasil na Tela, as 4ªs temporada de Ozark e The Sinner e o documentário Neymar: O Caos Perfeito. Além dessas, a famosa produção mexicana Rebelde ganhará um remake com o mesmo nome.

Veja a lista: Filmes Papai Poderoso 2: Tudo Ou Nada (1 de janeiro) O Páramo (6 de janeiro) Mãe x Androides (7 de janeiro) A Origem do Mundo (11 de janeiro) Essa Não É Comédia (14 de janeiro) Tratamento de Realeza (20 de janeiro) Munique: No Limete da Guerra (21 de janeiro) Séries Rebelde (5 de janeiro) The Club: Parte 2 (6 de janeiro) Mansão Hype (7 de janeiro) Operação Ecstasy: Temporada 3 (10 de janeiro) After Life – Vocês vão ter de me engolir: Temporada 3 (14 de janeiro) The House (14 de janeiro) Arquivo 81 (14 de janeiro) Brincando com Fogo: Temporada 3 (19 de janeiro) Juanpis González – A Série (19 de janeiro) Temporada de Verão (21 de janeiro) Ozark – 4ª temporada (21 de janeiro) The Sinner – 4ª Temporada: Percy (26 de janeiro) Três vezes Paixão (28 de janeiro) À Tona (28 de janeiro) A Vizinha da Mulher na Janela (28 de janeiro) Feria: Segredos Obscuros (28 de janeiro) Jonathan Van Ness Quer Saber… (28 de janeiro) Soy Georgina (sem data definida) Documentários Neymar: O Caos Perfeito (25 de janeiro) Infantil Ada Batista, Cientista (25 de janeiro) Angry Birds: Loucuras de Verão (28 de janeiro) Séries Grandes Jornadas Pokémon (28 de janeiro) Anime Dota: Dragon’s Blood: Livro 2 (6 de janeiro) Fora de Órbita (28 de janeiro)