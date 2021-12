Vídeo: Vitão é vaiado e xingado em show de Whindersson Nunes

Neste domingo (20), Whindersson Nunes se apresentou com ingressos esgotados na Arena da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O show foi muito bem, obrigada, super elogiado, mas, os momentos que antecederam a apresentação do stand up comedy do humorista foram marcados por um ‘climão’.

Ocorre que, enquanto o show de Whindersson não começava, os telões da Arena, como de costume, começaram a transmitir as próximas apresentações que estão previstas para acontecer no local. E uma delas foi, pasmem, do cantor Vitão.

As imagens repercutiram mal diante do público presente e os fãs de Whindersson imediatamente começaram a vaiar o ex-namorado de Luísa Sonza. Alguns deles, inclusive, chegaram mandar o cantor tomar naquele lugar e ainda registraram o momento das vaias e xingamentos. Os vídeos, é claro, rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Confira: