Acre só teve um ganhador na Mega da Virada desde criação do sorteio, diz Caixa

O Acre não apareceu na lista de Estados com mais sorteados pela Mega da Virada desde a sua criação, em 2009.

Apenas um acreano teve a sorte de ser premiado, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

O prêmio já foi sorteado para 80 cidades diferentes, e 11 delas levaram o prêmio máximo do concurso mais de uma vez. São Paulo, com 13 vezes, e Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com cinco vezes cada uma, encabeçam a lista.

Em 2018, o concurso teve o maior número de apostas vencedoras da história do concurso: naquele ano, o prêmio de R$ 302,5 milhões foi dividido entre 52 ganhadores de 43 cidades diferentes.

Quase todos os estados, além do DF, já tiveram apostas que acertaram todas as dezenas da Mega da Virada. As exceções são Amapá, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Números de apostas vencedoras da Mega da Virada por UF