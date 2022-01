Amazonas tem maior taxa de transmissão da Covid do país, diz Fundação de Vigilância

A taxa de transmissão da Covid-19 do Amazonas é a maior do Brasil neste momento, num patamar de 2,04. Isso significa que a cada 100 pessoas, outras 204 são contaminadas.

Em entrevista à CNN, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Tatyana Amorim, atribuiu o número ao avanço da Ômicron na região.

“A gente teve um atraso para a entrada da variante no nosso estado, apenas no final de dezembro e os efeitos aqui surgiram a partir de 5 de janeiro”, informou.

Ela destacou que a cepa é alta transmissibilidade e só não há impacto em hospitalizações e óbitos por causa da vacinação. “O número de casos é expressivo, mesmo em comparação com a fase crítica do ano passado.”

Tatyana Amorim ainda expressou preocupação com a cobertura vacinal no interior do estado. “Na capital temos bons números [de imunizados], mas no interior, por causa da logística, estamos intensificando agora para conseguir garantir que haja menos óbitos e hospitalizações.”

Ela reforçou que a tendência é de que haja estabilização de infecções em Manaus e que a doença avance para o interior do Amazonas.