Andressa Urach estoura cartão de crédito e põe culpa em aplicativos de compras

Andressa Urach voltou a desabafar sobre a crise financeira pela qual está passando. A modelo, que é bastante ativa nas redes sociais, publicou um vídeo em seu Instagram para lamentar sua compulsão por compras.

Na ocasião, a famosa, que está grávida de 7 meses, filmou algumas caixas com utensílios que comprou recentemente e revelou que seu hábito consumista acabou fazendo com que ela ficasse com o limite do cartão de crédito estourado.

“A bagunça que você não viu aqui em casa! A culpa de eu estourar o cartão de crédito está nessas caixas”, disparou a esposa de Thiago Lopes.

“Culpa dos aplicativos que vendem coisas na internet. Cartão de crédito não é de Deus… entendeu agora por que meu marido brigou comigo?”, completou em seguida.

Andressa Urach anuncia brechó com os próprios pertences

Recentemente, Andressa Urach surpreendeu ao revelar que está passando por uma crise no casamento por conta de questões financeiras.

No Instagram, a modelo contou que não tem conseguido controlar seu espírito consumista, o que tem desagradado seu marido.

“Estou numa leve crise no casamento porque eu gasto. Não posso ter dinheiro nem limite no cartão. É dia 6 hoje, e não tenho mais limite. Preciso pagar”, disparou.

A famosa explicou que irá vender alguns de seus pertences pessoais para arrecadar dinheiro para ajudar o companheiro a bancar as contas da casa.

“Falei ‘Meu Deus, o que eu vou vender?’. Tem um monte de coisas em casa que eu não uso, vou vender, fazer um brechó da Urach pra ajudar meu marido”, prometeu.

“Estou compartilhando as marcas e nem me pagam nada. Vou compartilhar e dizer que não estou recebendo. Quando eles me pagarem eu boto ‘parceria paga’. Não quero ser mãe solteira de novo. O negócio está tenso”, lamentou em seguida.

“Estava conversando com meu esposo. Casar é fácil, difícil é manter o casamento. É uma luta diária”, refletiu a futura mamãe.