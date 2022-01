Após carro guincho despencar de balsa em rio, Deracre informa novo trecho de acesso a Rodrigues Alves

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) se manifestou nesta terça-feira (4) sobre o acidente envolvendo um caminhão guincho que caiu na Rio Juruá, nesta segunda-feira (3), enquanto transportava um carro em direção à outra margem do afluente.

A balsa em que estavam os veículos é de responsabilidade do Deracre e faz travessias diariamente no local, de forma gratuita.

SAIBA MAIS: Caminhão guincho cai no Rio Juruá na travessia de balsa para Rodrigues Alves

“O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) informa que está ciente do ocorrido na rampa de acesso a balsa de Rodrigues Alves e salienta que entrou em contato com a empresa responsável pela embarcação”, diz a nota.

A pasta informou ainda que o acesso ao município de Rodrigues Alves pode ser feito pela rodovia AC-407, por conta do transtorno.

“A balsa é alugada para o Estado e a travessia de carros, caminhões, motos e passageiros é feita de forma gratuita. O Deracre trabalha pelo restabelecimento do serviço e reforça que o acesso ao município pode ser realizado através da AC-407”, finalizou.