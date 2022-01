Após deixar a Globo, Tino Marcos se sente livre para assumir de quem gosta: “Agora eu posso falar”

Tino Marcos deixou a TV Globo e dessa forma, ficou livre para assumir seu amor por seu time de coração. Como se sabe, na emissora dos Marinhos, repórteres esportivos costumam manter segredo sobre isso.

Isso porque, eles cobrem muitos clubes e para manter o profissionalismo, é importante essa discrição. Mas, agora que está fora da TV Globo, ele resolveu assumir quem é seu time do coração. Durante uma conversa com Ana Maria Braga, no Mais Você, ele comentou sobre isso.

“Agora eu posso falar, sim, Ana. Agora que tudo passou, e até mesmo em homenagem ao meu querido pai que se foi no ano passado, eu posso dizer, de todo o coração, com todas as letras, que eu sou torcedor do Flamengo por influência dele”, revelou Tino Marcos.

Além disso, ele ressaltou que seu amor é antigo. “Desde pequenininho sempre indo ao estádio, sempre indo ao Maracanã. Esse estádio que eu frequento desde os cinco anos de idade, depois como profissional também. Então está dito com muito orgulho e com muita alegria”, explicou Tino Marcos.

APOSENTADORIA DE TINO MARCOS

Vale lembrar que Tino Marcos é um dos maiores jornalistas esportivos do canal. E por conta disso, em um enorme comunicado, a Globo oficializou a saída do repórter. Em um trecho do documento, a emissora disse:

“Sem exagero algum, Tino Marcos deixar a reportagem é como Pelé se despedir dos campos. Tino entrou na Globo em maio de 1986 e foi um dos responsáveis pela criação de um jeito único e bem brasileiro de se contar histórias esportivas na TV. Um gênio do audiovisual, da decupagem frame a frame, da pergunta exata, do texto perfeitamente casado com a imagem. Um estilo que influenciou gerações. Tino é até hoje referência.”.