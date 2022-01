Após protagonismo e empolgação, CR7 pode deixar o United: entenda

Principal contratação do clube nesta janela de temporadas, o jogador que já era ídolo após sua primeira passagem com a conquista de uma orelhuda. No entanto, Robozão chegou nesta temporada e por mais de uma oportunidade garantiu a vitória da equipe com gols importantes.

E foi com seus gols que a equipe inglesa conseguiu a classificação para as oitavas de final. Dos 11 gols feitos pelo United ainda na fase de grupos, 6 foram marcador pelo camisa 7, sendo decisivo nas três vitórias conquistadas na primeira fase do torneio.

Por um bom tempo, os “milagres” desempenhados pelo jogador ajudaram a manter inclusive o técnico Ole Gunnar Solskjaer por algum tempo. O norueguês, no entanto, não resistiu no cargo após seguidas goleadas sofridas na Premier League. A última delas, contra o modesto Watford, foi crucial para sua demissão.

Desde que retornou ao Manchester United, Cristiano atuou em 21 partidas marcando 14 gols e 3 assistências.