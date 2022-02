Artigos científicos de acadêmicas do Centro Universitário Uninorte são aprovados em congresso

O II Congresso Nacional Multiprofissional em Saúde (CONMUSA) é um evento multiprofissional de caráter técnico-científico que objetiva promover o conhecimento dos discentes, docentes e dos profissionais de saúde a respeito de temáticas multiprofissionais voltadas para a área da saúde, possibilitando a troca de experiências e o aprendizado científico.

Neste ano, o Centro Universitário Uninorte teve três trabalhos aprovados para apresentação e publicação nos anais CONMUSA. O evento ocorre na próxima sexta-feira, 4, de forma virtual. As acadêmicas Ana Carolina Da Silva Torres Almeida (saiba mais), Beatriz Santana Lopes (saiba mais) e Kauanna Naiara Nascimento Lima (saiba mais), orientandas do professor Eder Arruda, representam a Uninorte no CONMUSA.

Para o professor Eder Arruda estar participando do congresso é importante porque traz notoriedade à produção acadêmica da Uninorte e para o curso de Enfermagem. “Vamos conseguir representar a instituição nacionalmente e mostrar os trabalhos feitos na nossa região, na Uninorte e por nossos alunos. Além disso, faremos o nome da instituição conhecido em outros centros”, conta.

Arruda também enfatiza a importância do apoio da instituição e do curso de Enfermagem para que esse momento se tornasse possível. “Não teríamos conseguido nada sem suporte”. Vale ressaltar que os três trabalhos submetidos no CONMUSA foram aprovados, ou seja, a instituição teve um bom desempenho. O professor também ressalta que os três trabalhos inscritos podem ser premiados como “melhor resumo”. “Ainda temos essa possibilidade, mas só saberemos no dia do congresso”, comenta.

Além disso, Arruda enfatiza que acredita que esse tipo de ação é um indicador do comprometimento da Uninorte com ensino, pesquisa e extensão. “É um fator que mede a nossa qualidade de ensino, porque estamos conseguindo produzir e expor nossos resultados. Uma instituição que produz demonstra qualidade no ensino”, finaliza.

