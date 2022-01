Assessor de vereador de capital é preso com 41 quilos de cocaína

O g1 tenta contato com a defesa do suspeito, mas até a mais recente atualização da matéria ainda não conseguiu.

A prisão foi feita pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque), por volta das 23h, na rua Dr. Torres, no bairro São Conrado. Junto com Ximenes foi preso um outro suspeito.

Os policiais foram então até a casa. O imóvel era do assessor parlamentar, mas ele alegou que emprestava a casa para o “amigo”. Dentro da residência, foram encontradas, com ajuda de um cão farejador, duas caixas, com cerca de 41 quilos de pasta base de cocaína.

O vereador Ademir Santana se manifestou por nota. Disse que tomou conhecimento do caso na manhã desta quarta-feira (5). Lamentou a situação e ficou surpreso com a conduta do servidor. Afirmou ainda que não compactua com o que ocorreu e que já foram tomadas as providências para a exoneração do assessor.

