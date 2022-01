Aulas presenciais suspensas, vacina para crianças, Covid-19 e mais: os destaques desta sexta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta sexta-feira (14) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

MS atrasa envio de vacinas da covid-19 para crianças; lotes devem chegar ao AC nesta sexta-feira

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou nesta sexta-feira (14) que os lotes com as 7 mil doses da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos ainda não chegaram ao Acre, como anunciado nesta quinta-feira (14). Leia na íntegra.

Escola no AC suspende aulas presenciais em razão do aumento de casos de covid-19 na capital

O surto de covid-19 em Rio Branco vem preocupando a comunidade escolar da capital. A escola Maria Angélica de Castro, localizada no bairro Seis de Agosto, teve de suspender as aulas presenciais devido ao aumento de casos. Saiba mais.

Jenilson sugere parceria do poder público com igrejas e escolas para avançar em vacinação contra Covid-19 no Acre

Nos últimos três dias temos acompanhado o crescimento no número dos casos de Covid-19 em todo o Acre. Preocupado com o cenário, o deputado estadual Jenilson Leite (PSB), que também é médico infectologista, gravou um vídeo onde sugere que o Estado e as prefeituras dos municípios acreanos façam parcerias com escolas e igrejas, por exemplo, para que estes locais se tornem ponto de vacinação contra a Covid-19. Leia na íntegra.

Polícia Civil prende homem que se passava por agente em Xapuri e abordava pessoas

Um falso policial, usando farda e roupas camufladas imitando as dos integrantes das forças de segurança do Estado, foi preso nesta sexta-feira (14), em Xapuri, abordando pessoas em via pública, como se fosse de fato um agente da lei. Identificado pelas iniciais J.L.S., de 21 anos, o homem foi preso em flagrante. Veja aqui.

Homem sai pra caçar e se perde na mata, em Santa Rosa do Purus: ‘Desde terça’

Um homem identificado até o presente momento como Davi, residente na cidade de Santa Rosa do Purus, está perdido na mata desde a última terça-feira (11). Segundo informações, ele saiu de casa para caçar animais silvestres na floresta e até o momento não retornou. Saiba mais.