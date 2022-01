BBB 22: primeiras impressões, climão e tudo o que rolou na primeira madrugada do reality

Mas logo já voltaram para o assunto da noite. No quarto Lollipop, Rodrigo, Eslovênia, Natália e Vyni comentaram sobre sentirem uma sensação estranha vindo de Naiara Azevedo, foi quando a sister entrou no quarto e mudaram de assunto.

Mas não teve só treta, não! Com o cooler liberado, os brothers se animaram e Douglas mostrou toda a sua habilidade na dança com a coreografia de “Bonekinha”, hit de Gloria Groove.

Mas esse não foi o único climão! Também na cozinha, Natália comentou com Vyni sobre a mudança dos quartos e fala sobre a sensação de que Eslô não quer uma aproximação com a sister. Ao longo da noite, as duas conversaram e tiraram a história a limpo.

