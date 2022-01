BBB22: Boninho fala demais e entrega lista de participantes do camarote; saiba quem são

Entretanto, quando o assunto são nomes iguais no reality da Globo, BBB, LeoDias levantou a possibilidade de serem o ator Jonathan Azevedo e a sertaneja Naiara Azevedo. Além disso, ligado a “Ro” o jornalista aposta em Alvaro Xaro. Todavia, o humorista já negou diversas vezes.

Mas, sobre duas letras no nome, ainda não se tem nada concreto. Em resumo, muitos apostam em Mc Loma, enquanto outros pensam em Negra Li. Mas, quem também pode estar no jogo é Di Ferreiro.

BBB: Boninho deu charadas certeiras

Em contrapartida, um nome praticamente certo é o de Aline Riscado, com a charada “vai e vem”. O bordão, ficou conhecido por conta de uma publicidade de cerveja: “vai verão, vem verão”. Finalmente, a mãe da edição seria Sammy Lee, que de acordo com LeoDias, já até assinou contrato com o BBB.

Finalmente em breve nós conheceremos as escolhas de Boninho para o BBB. Desse modo, nos próximos dias, os participantes devem começar a ser confinados, e o programa, começaria dia 17 de janeiro. Além disso, foi revelado também que os participantes camarote, irão para o Rio de Janeiro de ônibus, para não levantar suspeitas no aeroporto.