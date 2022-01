BBB22: Já? Vyni, do grupo Pipoca, ultrapassa 1 milhão de seguidores

Acredite se quiser! Vyni, influenciador digital, é o primeiro participante do grupo Pipoca, do BBB22, a atingir mais de 1 milhão de seguidores na rede social. É algo impressionante, vide o nome do rapaz ter sido confirmado na sexta-feira (14).

Em seu perfil na rede social, Vyni não esconde sua realidade para impressionar os seus seguidores. “Mostro a realidade das coisas que acontecem na vida, não mostro luxo, viagem e riqueza. As pessoas se identificaram com isso, gostaram e fui trilhar esse caminho. No começo, deu para fechar umas parcerias. Mas depois rareou”, disse em entrevista ao Gshow.