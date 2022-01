Boris Casoy: Ciro Nogueira coloca “bandeira branca” entre Bolsonaro e STF

No quadro Liberdade de Opinião desta segunda-feira (31), o jornalista Boris Casoy comentou a entrevista exclusiva do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), à âncora da CNN Daniela Lima, exibida no sábado (29).

Na conversa, Ciro afirmou que existe um grande ativismo do Judiciário no país, mas tentou baixar a temperatura entre os Poderes. “Isso não é muito importante para o nosso país. (…) Que a gente possa gerar mais emprego e renda, que é o que importa a esse país. Essas disputas não valem a pena e nós vamos superar. Tenho certeza disso”, disse.

Para Boris Casoy, Ciro Nogueira se tornou o ministro que “domina o governo”, autorizando a liberação de verbas no orçamento e sendo a “grande mão” da atual administração.

A fala do presidente do Progressistas, segundo o jornalista, representa uma “bandeira branca” nas tensões entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o presidente não comparecer na sexta-feira (28) ao depoimento na Polícia Federal determinado por Moraes.

“Não quero entrar no mérito dessa questão. É uma história confusa… A questão é a seguinte: o presidente da República não pode ser convocado para ir prestar depoimento, sentadinho na frente de uma delegada, de um dia para o outro. Este é que foi o problema. Se Bolsonaro e Alexandre estivessem agindo com o cérebro, e não com o fígado, as coisas seriam diferentes”, afirmou.

