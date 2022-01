Concurso Marinha Fuzileiro Naval: sai edital com 960 vagas

A Marinha do Brasil divulgou edital de abertura do concurso fuzileiros navais 2022. A oferta permanece a padrão, de 960 vagas para candidatos do sexo masculino, para formação em 2023.

O concurso visa à admissão ao Curso de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) por meio de duas turmas I/2023 e II/2023. Veja todos os detalhes da seleção nesta matéria e no edital a seguir:

O que é preciso para concorrer no concurso de fuzileiro?

No concurso de fuzileiro naval (CFN), podem concorrer apenas candidatos do sexo masculino, que tenham 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2022.

Além disso, os candidatos não podem ser isentos do serviço militar. É necessário, ainda, ter o nível médio completo e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

Qual será o soldo?

Durante o curso do CFN, na condição de aprendiz-fuzileiro naval, o aluno receberá bolsa-auxílio atinente à sua graduação, no valor total de R$1.303,90, sendo composto por:

R$1.105,00 de soldo militar;

R$143,65 do adicional militar; e

R$55,25 do adicional de compensação por disponibilidade militar, como previsto na legislação em vigor.

O aprendiz também receberá alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Qual será a oferta do concurso fuzileiro naval?

O concurso de fuzileiros navais terá uma oferta de 960 vagas, sendo dividas em 480 para cada turma: I/2023 e II/2023. A tabela de vagas do edital ainda distribui as oportunidades pela Organização Militar (OM) em que o candidato ficará lotado e pelo modo de concorrência.

A divisão também pelos dois centros de instrução abaixo:

720 vagas para o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves – CIAMPA , destinadas aos candidatos das regiões Sul e Sudeste.

, destinadas aos candidatos das regiões Sul e Sudeste. 240 vagas para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília – CIAB, destinadas aos candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Os classificados dentro do número de vagas e aprovados em todas as etapas serão matriculados, no C-FSD-FN, na condição de Recruta Fuzileiro Naval (RC-FN).

Concurso Marinha fuzileiro inscreverá até março

Ficou interessado em participar do concurso e atende a todos os pré-requisitos da instituição? Então é preciso ficar atento ao cronograma!

A Marinha do Brasil abrirá inscrições para o concurso de fuzileiro naval a partir do dia 14 de fevereiro. O prazo ficará disponível até 24 de março de 2022.

Para isso, basta acessar o site de ingresso da Marinha , pesquisar a área destinada ao edital do concurso para fuzileiros e, em seguida, preencher o formulário com os principais dados para cadastro. A confirmação virá após o pagamento da taxa de R$40, por meio de boleto bancário.

Candidatos inscritos no CadÚnico do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita for inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor da taxa.

Veja quais são as etapas do concurso de fuzileiro

O concurso Marinha de fuzileiros navais é composto por várias etapas de seleção. Os candidatos, primeiramente, serão avaliados através do exame de escolaridade – ou prova objetiva, que terá caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação será realizada em vários locais em território nacional. No Rio de Janeiro, por exemplo, já foi aplicada nos estádios do Maracanã e Nilton Santos.

Além disso, a Marinha não costuma divulgar antecipadamente a data para realização de seu exame. Isso acontece posteriormente, em comunicado de convocação. Mas já se sabe que será realizado pela manhã, às 10h.

Neste dia, os participantes responderão a 50 questões, sendo 25 de Língua Portuguesa e 25 de Matemática. O exame terá duração de até três horas para todos os candidatos.

Quais serão as outras etapas do concurso?

Com caráter eliminatório e classificatório, as demais etapas serão compostas por

verificação de dados biográficos

verificação de documentos

inspeção de saúde e exame psicológico; e

teste de suficiência física.

O TAF de fuzileiro naval será composto por flexão, corrida, abdominal e natação.