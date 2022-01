Concurso Tribunal 2022: veja os editais e vagas previstas

O ano de 2022 promete vir com ótimas oportunidades de concursos para tribunais. Nesta matéria você poderá conferir o panorama dos principais editais para o próximo ano (concurso tribunal).

Concurso tribunal – TJDFT

Um dos editais mais esperados para 2022 é o concurso TJDFT. A banca foi definida e o certame ficará sob responsabilidade da FGV.

De acordo com informações do próprio TJDFT, o edital deve ser publicado até o início de 2022. O concurso deve ofertar 93 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de Técnico e Analista Judiciário. Saiba mais clicando aqui!

Situação: banca definida

banca definida Banca: FGV

FGV Cargos: Técnico e Analista

Técnico e Analista Vagas: 93

93 Escolaridade: níveis médio e superior

níveis médio e superior Salários: até R$ 12,4 mil iniciais

até R$ 12,4 mil iniciais Link do último edital TJDFT

Concurso TJ CE

O Tribunal de Justiça do Ceará realizará um novo concurso público em 2022. Segundo o presidente do tribunal, a previsão é de vagas para Oficial de Justiça e Analista Judiciário no primeiro semestre.

Atualmente, a remuneração inicial dos cargos é a seguinte:

Analista Judiciário: R$ 6.420,80 + benefícios

+ benefícios Técnico Judiciário: R$ 3.913,43 + benefícios

Recentemente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Ceará deu parecer favorável ao projeto de lei que cria mais de 400 cargos no TJ CE. Saiba mais!

Situação : anunciado para 2022

: anunciado para 2022 Banca: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Cargos: Analista Judiciário e Oficial de Justiça

Analista Judiciário e Oficial de Justiça Escolaridade: nível superior

nível superior Remuneração inicial: R$ 3,9 mil + benefícios

R$ 3,9 mil + benefícios Último edital : 2019, FGV

: 2019, FGV Link para o edital: último edital TJ CE

Concurso TJ RS

A banca do concurso TJ RS já foi definida e o certame será organizado pela IBADE. O novo edital vai ofertar vagas para os cargos de Oficial de Justiça Estadual e Analista do Poder Judiciário (Serviço Social).

Recentemente houve a aprovação do novo plano de cargos e salários do tribunal. O cargo de Oficial de Justiça passou a exigir curso de nível superior de formação. Confira mais informações!

Situação do concurso TJ RS: banca definida

banca definida Banca: Ibade

Ibade Cargo: Oficial de Justiça Estadual

Oficial de Justiça Estadual Escolaridade: nível superior

nível superior Remuneração: até R$ 8 mil

até R$ 8 mil Último edital: FAURGS, 2014

FAURGS, 2014 Último edital TJ RS FAURGS 2014

Concurso tribunal TJ MG

Por meio de suas mídias sociais, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Gilson Lemes, informou que conduziu reunião sobre o novo concurso público para provimento de efetivos do órgão (concurso TJ MG).

De acordo com o presidente do tribunal, o grupo está analisando diversos pontos, mas a expectativa é de que a decisão sobre o novo edital saia ainda em fevereiro. Saiba mais informações aqui!

situação : comissão formada

: comissão formada cargos: a definir

a definir vagas: a definir

a definir banca organizadora: a definir

a definir remuneração: de R$ 5 mil a R$ 10 mil

de R$ 5 mil a R$ 10 mil Link do último edital

Cursos completos para o concurso TJMG

Concurso TJ AP

A comissão do concurso TJ AP já foi formada e a expectativa era de que o edital fosse publicado ainda em 2021. Agora, expectativa é que saia em 2022.

Um novo concurso já foi autorizado formalmente para a oferta de vagas para o cargo de Analista Multidisciplinar, que exige nível superior de formação. Saiba mais detalhes!

Situação: SOLICITADO

Vagas: a definir

Banca organizadora: a definir

Remuneração: iniciais de até R$ 11 mil

Link do último edital

Concurso TJ TO

A comissão do concurso TJ TO já elaborou o projeto básico do próximo edital. O tribunal estava com edital aberto com a oferta de 60 vagas temporárias e formação de cadastro reserva e, recentemente, foi assinada portaria que cedeu servidores do Executivo estadual ao TJ TO. Confira!

Situação : comissão formada

: comissão formada Banca: a definir

a definir Cargos : Analista Judiciário, Técnico Judiciário e Oficial de Justiça

: Analista Judiciário, Técnico Judiciário e Oficial de Justiça Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Vagas : 30 + CR (em análise)

: 30 + CR (em análise) Salários : de R$ 8.440,58 até R$ 16.490,48

: de R$ 8.440,58 até R$ 16.490,48 Link do último edital aqui

Concurso TJ PE

A comissão do concurso TJ PE para o cargo de juiz foi formada e o certame deveria ter acontecido em 2020, porém, devido a pandemia, o certame foi adiado e pode aparecer em 2022. Saiba mais!

situação : validade prorrogada

: validade prorrogada Banca do último edital: IBFC

IBFC Vagas: a definir

a definir Escolaridade: níveis médio e superior

níveis médio e superior Salários: iniciais de até R$ 5.502,12

iniciais de até R$ 5.502,12 Link do último edital

Concurso tribunal – TJ PI

Está formada a comissão de servidores do Tribunal de Justiça do Piauí responsável por coordenador o próximo concurso público do tribunal (concurso TJ PI).

Com a comissão formada, os próximos passos são a organização dos procedimentos para contratação de banca e, então, a publicação do edital do concurso TJ PI.

Situação: comissão formada

comissão formada Cargos: a divulgar

a divulgar Vagas: a divulgar

a divulgar Escolaridade: nível superior

nível superior Último edital: 2015, FGV

2015, FGV Link para o último edital TJ PI

Concurso TRF 3

O pregão eletrônico que tratava da escolha de banca foi revogado, segundo documento exclusivo obtidos pela equipe do Direção Concursos. Segundo os motivos, houve demora na realização do procedimento, previsto para ainda este ano, e há incertezas sobre o orçamento da seleção para 2022.

De acordo com a assessoria do próprio órgão, a Administração está avaliando a continuidade do pregão.

Segundo a chamada para escolha de banca do próximo concurso TRF3, seriam 15 vagas em cargos de níveis médio e superior nos cargos não contemplados no último edital: nove para técnicos e 6 para analistas. As vagas seriam destinadas para as comarcas de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saiba mais!

Situação: banca em definição

Vagas: 15 vagas

Cargos: técnico e analista

Salários: iniciais de R$ 12.455,30

Escolaridade: níveis médio e superior

Link do último edital

Concurso TRE SP

Em resposta para a equipe de jornalismo do Direção Concursos, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo afirmou que um novo concurso TRE SP estará na proposta orçamentária de 2022.

O TRE SP tem edital vigente. Com a suspensão do prazo até 31 de dezembro devido à pandemia, a vigência volta a contar a partir de 1º de janeiro de 2022 e se estende por período idêntico anterior à referida suspensão. Saiba mais!

Situação: em análise para 2022

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Escolaridade: médio e superior

Salários: de R$ 5 mil até R$ 12 mil

Último edital: 2017, FCC

Link do último edital

Concurso tribunal – DPE MT

O concurso para a Defensoria Pública do Mato Grosso (concurso DPE MT) está previsto para acontecer em 2022, conforme demonstrado na Lei Orçamentária Anual, publicado no Diário Oficial do estado.

De acordo com o documento, o concurso DPE MT deve ofertar 98 vagas para os cargos de Controlador Interno, Defensor Público, Técnico Administrativo e Analista. Confira mais detalhes!

Banca: a definir

a definir Cargos: área de Apoio

área de Apoio Vagas: a definir

a definir Remuneração: até R$ 11 mil

até R$ 11 mil Link para último edital

Concurso DPE PR

O novo defensor público-geral do Paraná, André Ribeiro Giamberardino que a instituição trabalha para finalizar a cotação da empresa organizadora do concurso DPE PR e que, em breve, novidades devem aparecer.

órgão : DPE PR

: DPE PR situação : confirmado

: confirmado banca: não informada

não informada vagas: não informadas

não informadas cargos: Diversos

Diversos escolaridade: médio/ técnico e superior

médio/ técnico e superior Edital 2017 neste link

Edital de 2012 neste link

Concurso PGE AM

Foi publicado, no Diário Oficial do estado do Amazonas, o regulamento do próximo concurso público da Procuradoria-Geral do estado (concurso PGE AM). O regulamento é um documento que traz as informações básicas de como será o próximo edital.

A comissão para o concurso PGE AM, tanto para servidores quanto para procuradores, já estão formadas. Os próximos passos serão a escolha de banca e a publicação do edital. Saiba mais informações!

Situação: comissão formada

Vagas: a definir

Cargos: procurador e servidores

Banca: a definir

Salários: iniciais de até R$ 20.322,30

último edital para procurador

Concurso tribunal – PGE RJ

Foi publicado o regulamento do próximo concurso público da Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro (concurso PGE RJ) para servidores de níveis médio e superior.

De acordo com o documento, o certame vai ofertar 12 vagas para os cargos de Analista Processual, Técnico Processual, Analista Contábil e Analista de Sistemas e Métodos. As inscrições do novo certame já começam no dia 10 de fevereiro e vão até 10 de março de 2022. Saiba mais detalhes!

Situação : comissão formada

: comissão formada Vagas : 12

: 12 Cargos : analista e técnico

: analista e técnico Escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Salários : de R$ 5 mil até R$ 6 mil iniciais

: de R$ 5 mil até R$ 6 mil iniciais Último edital: 2009, FCC

2009, FCC Link do edital para procurador

Link do edital para servidores

Concurso MPU

No momento, um concurso MPU está com expectativa a partir de 2022 para 2023. Informação foi dada pelo diretor do SindMPU, Adriel Gael.

De acordo com dirigente, um novo concurso MPU só deve ocorrer no próximo ano e voltado para o cargo de Agente em Segurança. Para o restante dos cargos, seleção deve ocorrer somente pelo final de 2022 até 2023. Saiba mais!

Situação : previsto para 2022 a 2023

: previsto para 2022 a 2023 Cargos : Analista do MPU e Técnico do MPU

: Analista do MPU e Técnico do MPU Especialidades : a definir

: a definir Vagas : a definir

: a definir Banca : a definir

: a definir Últimos concursos : MPU 2018 , MPU 2015 e MPU 2013

: , e Última banca : Cebraspe (todos)

: Cebraspe (todos) Pacotes completos para o MPU

Concurso MP AM

O novo concurso MP AM já está autorizado e previsto para ter edital publicado em 2022. O número de vagas e cargos a serem contemplados pelo novo concurso ainda não foi divulgado, no entanto, o órgão conta com 29 vacâncias que deverão ser preenchidas pela nova seleção. Confira mais aqui!

Situação : autorizado

: autorizado Cargos : técnico e analista

: técnico e analista Vagas : a definir

: a definir Salários : R$ 3.213,60 a R$ 13.641,51

: R$ 3.213,60 a R$ 13.641,51 Último edital: 2013, FCC (servidor) e 2015, FMP (promotor)

2013, FCC (servidor) e 2015, FMP (promotor) Link dos últimos editais

Servidor

Promotor

Concurso tribunal – MP PA

Foi iniciada no dia 13 de dezembro, o pregão eletrônico para a contratação de empresa que ficará responsável pela organização do novo concurso para o Ministério Público do Pará (concurso MP PA).

Ao todo, 14 empresas apresentaram propostas para organizarem o novo edital que deve ofertar 76 vagas para cargos de níveis médio e superior Confira mais detalhes!

Concurso : Ministério Público do Estado do Pará (MP PA)

: Ministério Público do Estado do Pará (MP PA) Cargo : diversos

: diversos Banca organizadora : em fase de escolha

: em fase de escolha Escolaridade : nível médio e superior

: nível médio e superior Número de vagas : 76

: 76 Remuneração : R$ 2.340,42

: R$ 2.340,42 Clique aqui e confira o edital do último certame

Concurso MP RR

O Ministério Público de Roraima, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, anunciou a realização de um novo concurso público para servidores em 2022 (concurso MP RR). O termo de referência para contratação de banca organizadora do concurso MP RR já está em fase de elaboração.

Situação: anunciado

anunciado Cargos: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Escolaridade: médio e superior

médio e superior Salários: de R$ 4.132,82 até R$ 8.265,51

de R$ 4.132,82 até R$ 8.265,51 Último edital: Cespe, 2008

Cespe, 2008 Link para o último edital MP RR

Concurso TRT 8

O edital do concurso para o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região (concurso TRT 8) está anunciado para 2022 e com estudos em andamento.

Apesar de o órgão possuir interesse em um novo concurso TRT 8, o novo edital somente será possível se houver recursos capazes de suportar a realização do novo processo seletivo.