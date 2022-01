Concursos PF e PRF: ministro assina pedido de excedentes

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, assinou nesta quinta-feira, dia 13, pedido de chamada de 2.926 excedentes nos concursos PF e PRF.

O anúncio da solicitação foi dado por meio das suas redes sociais. De acordo com o ministro, a autorização é importante para o fortalecimento das duas instituições de Segurança.

Recentemente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, informou que fará o possível e dentro da lei para ter mais efetivo.

Pelas redes sociais, o presidente se manifestou favorável a chamar mais aprovados nos concursos PF e PRF de 2021. Em transmissão ao vivo, disse que entende ser muito vantajoso para o governo contar com mais reforço.

“O que for possível fazer, dentro da lei, para aproveitar essa garotada.. vamos aproveitar o pessoal da PF e da PRF.”

O posicionamento de Bolsonaro pode ajudar em uma autorização para a PF e PRF convocarem os excedentes.

PRF já recebeu aval para contratar 1.448 aprovados

Após publicar o resultado final do concurso PRF, a Polícia Rodoviária Federal recebeu autorização para a chamada dos aprovados. Ao todo, o aval é para nomear mais 1.448 candidatos da seleção.

De acordo com o documento, o provimento dessas vagas está condicionado:

à existência de vagas na data da nomeação dos candidatos; e

à declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.

Esses aprovados iniciais do concurso PRF, além da possível chamada de excedentes, irão conseguir suprir o déficit atual e ainda cobrir as próximas saídas já previstas para os próximos anos, por aposentadoria.

Dados da própria corporação indicam que atualmente são 2.183 cargos vagos, de 13.098 cargos previstos em lei.

Além disso, segundo a Diretoria de Gestão de Pessoas, já há uma previsão de saídas por aposentadorias para os próximos cinco anos, além do grande número em 2021, que pode ter sido maior após a pandemia.

Ano de 2021: 761 aposentadorias

761 aposentadorias Ano de 2022: 13 aposentadorias

13 aposentadorias Ano de 2023 : 77 aposentadorias

: 77 aposentadorias Ano de 2024: 301 aposentadorias

301 aposentadorias Ano de 2025: 308 aposentadorias

308 aposentadorias Ano de 2026: 410 aposentadorias

O concurso PRF teve edital publicado em janeiro deste ano, com oferta de 1.500 vagas para provimento efetivo e imediato. Todas as oportunidades são para o cargo de policial rodoviário federal.

A carreira é destinada aos candidatos com nível superior em qualquer área. É preciso, ainda, ter carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

A PRF exige que o candidato tenha, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional, idade mínima de 18 anos e máxima de 65 anos. Além disso, podem concorrer candidatos de ambos os sexos.

Além disso, a carreira da PRF proporciona remuneração de R$10.357,88, já somada com o auxílio-alimentação de R$458. A carga de trabalho é de 40 horas semanais.

Concurso PF caminha para concluir as últimas etapas

O concurso PF, por sua vez, ainda não chegou nessa parte. Por ser um concurso com mais etapas por conta de alguns cargos, ainda está finalizando as últimas fases e já deu início ao processo de matrícula ao CFP.

Os últimos resultados divulgados foram o preliminar da avaliação de títulospara delegado de polícia. Além deste, o Cebraspe também divulgou os demais resultados provisórios:

avaliação psicológica.

avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência.

procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclaram negros.

envio dos documentos necessários à matrícula no curso de formação.

O resultado final destes editais está previsto para sair em 21 de janeiro.

Veja calendário do CFP do concurso PF 2021

Recentemente, a Polícia Federal concluiu o primeiro CFP de agente do concurso PF 2021. A próxima turma terá início em fevereiro e será destinada aos escrivães e papiloscopistas, que já enviaram documentação de matrícula.

Veja a seguir como está o cronograma dos próximos CFP’s:

Agente de Polícia Federal, primeira turma, de 15 de outubro de 2021 a 22 de dezembro de 2021 ;

; Agente de Polícia Federal, segunda turma, de 13 de junho de 2022 a 2 de setembro de 2022;

Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal, de 21 de fevereiro de 2022 a 13 de maio de 2022;

Delegado de Polícia Federal, de 13 de junho de 2022 a 2 de setembro de 2022.

De acordo com o Cebraspe, a convocação para o CFP da turma de delegado e da segunda turma de agente está marcada para 13 de junho de 2022.

Publicado em janeiro de 2021, o concurso PF tem oferta de 1.500 vagas imediatas e efetivas. Além disso, a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro permita a chamada de 500 excedentes.

Todas as vagas do concurso PF são para graduados, com nível superior. As carreiras têm jornada de trabalho de 40 horas semanais e a distribuição das vagas imediatas por cargo confirmada é a seguinte:

Agente de polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de polícia – 123 vagas.

As vagas oferecidas são em formato nacional, ou seja, sem distribuição por regiões. A Polícia Federal convocará de acordo com suas necessidades.