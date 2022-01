Copa do Brasil 2022: RBFC tem 50% de chances de pegar um time da elite

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou para a próxima segunda-feira (17) a realização do sorteio que definirá os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2022. A cerimônia, que contará com transmissão da CBF TV, começa a partir das 13h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Rio Branco-AC e Humaitá-AC e outros 78 clubes estão inseridos na primeira fase da competição. O torneio nesta fase será disputado em jogos e eliminatórios, com o mando de campo de cada partida pertencendo à equipe pior posicionada no Ranking Nacional de Clubes (RNC). O sorteio da próxima semana, segundo o site da própria CBF, não somente define os confrontos da primeira fase, mas também apontará os mandos de campo da segunda fase do torneio.

No sorteio da próxima segunda-feira (17), os confrontos da primeira fase serão definidos da seguinte maneira: Grupo 1: Pote A x Pote E, Grupo 2: Pote B x Pote F, Grupo 3: Pote C x Pote G, Grupo 4: Pote D x Pote H.

Veja quem pode enfrentar o Rio Branco e o Humaitá

O futebol acreano terá dois clubes na competição: Rio Branco e Humaitá. O Estrelão está inserido no pote F, juntamente com outros nove clubes: ASA-AL, Cascavel-PR, Bahia de Feira-BA, Atlético-BA, URT-MG, Portuguesa-RJ, Castanhal-PA, Porto Velho-RO e Sousa-PB. O adversário do campeão acreano sai do pote B, formado por cinco equipes da elite do futebol brasileiro: Cuiabá-MT, Goiás-GO, Coritiba-PR, Juventude e Avaí-SC. Outros quatro adversários são clubes da Série B: CRB-AL, Ponte Preta-SP, CSA-AL e Vila Nova-GO. O Vitória-BA é o único clube do pote B que pertence à Série C. Três desses possíveis adversário do Estrelão jamais jogaram em solo acreano: Coritiba-PR, Avaí-SC e Ponte Preta.

Por outro lado, o Humaitá, vice-campeão acreano de 2021, está inserido no pote H, juntamente com as equipes do Azuriz-PR, Icasa-CE, Grêmio Anápolis-GO, Tuna Luso-PA, Tuntum-MA, São Raimundo-AM, Fluminense-PI, Nova Venécia-ES e Costa Rica-MS. O adversário do Tourão do Humaitá vai sair do pote D que traz as seguintes equipes: Oeste-SP, ABC-RN, Botafogo-SP, Tombense-MG, Ferroviário-CE, Volta Redonda-RJ, Manaus-AM, Juazeirense-BA, Brasiliense-DF e Novorizontino-SP.

Marcelo Brás torce para enfrentar time da elite

Na sua primeira experiência como treinador numa disputa de Copa do Brasil, o técnico Marcelo Brás espera que o adversário do Rio Branco seja um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, uma equipe mais técnica deixa o jogo com mais possibilidades, isso sem falar da visibilidade e também da oportunidade oferecida aos atletas menos desconhecido para demostrarem suas qualidades.

Na tarde desta terça-feira (11), no CT do José de Melo, o técnico Marcelo Brás, após um treino físico aos cuidados do preparador físico Selcimar Maciel, orientou um trabalho com bola em campo reduzido.

Regulamento

Conforme o regulamento da Copa do Brasil 2022, as partidas de ida e volta serão disputadas somente a partir da terceira fase. Na mesma fase, adentram ao torneio 12 clubes: equipes classificadas para a CONMEBOL Libertadores 2022, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série B, além de clubes complementares oriundos da Série A, caso seja necessário para completar 12 vagas.