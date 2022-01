Deputados bolsonaristas reclamam do temperamento de Carlos Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro não tem bom relacionamento nem mesmo com seus aliados no Rio de Janeiro. Deputados bolsonaristas do estado não têm proximidade com o segundo filho mais velho de Jair Bolsonaro e o consideram “uma pessoa difícil de lidar”.

Grande parte dos deputados que se consideram "soldados do presidente", tanto os federais quanto estaduais, tem bom relacionamento com os outros irmãos, Flávio e Eduardo — principalmente o primeiro. A avaliação é que Carluxo é uma figura instável.