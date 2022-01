Diretor da Segov posta foto com boxeador Popó em posição de embate e brinca com seguidores: “Vai encarar?”

O diretor da Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais (Segov), Flávio Silva, divulgou no último domingo (30) um registro nas redes sociais de quando esteve com o boxeador Acelino Freitas, o Popó, no Acre.

Na foto, Silva contracena com Popó em sinal de luta. Na legenda, ele escreveu “vai encarar?”. Nos comentários, amigos do diretor brincam com a situação. “Ainda bem que Popó não bate em homem de óculos”, comentou um seguidor.

A foto publicada faz alusão à luta entre Popó e o humorista Whindersson Nunes, que ocorreu no último domingo na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e que movimentou a web. O “Fight Music Show” se tratava de um embate de caráter de exibição.

Pela primeira vez no Brasil, um boxeador profissional e um estreante se enfrentaram em uma luta. Apesar de quase ser nocauteado, Whindersson conseguiu reverter a situação e finalizou a luta com um empate. Popó, por sua vez, está aposentado dos ringues desde 2017, mas decidiu vestir as luvas aos 46 anos para encarar mais este desafio.