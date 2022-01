Empresário acreano é convidado para evento esportivo do cantor Marrone, com Zé Felipe, Gusttavo Lima e grande elenco; veja tudo!

O empresário acriano, Marcos Diniz, foi uns dos convidados para participar do futebol solidário do cantor sertanejo Marrone. Além do empresário, vários outros artistas e jogadores participarão do evento, como os cantores Gustavo Lima, Leonardo, Zé Felipe, Thierry, jogadores Bruno Henrique e Michael do Flamengo, Hulk do Atlético Mineiro, os ex-jogadores Paulo Nunes, Zé Roberto, técnico Felipão e vários outros do mundo artístico e do futebol.

Segundo Marcos Diniz, a partida solidária é uma oportunidade para aumentar a rede de contatos de amigos e com isso convidá-los para os jogos beneficentes que pretende continuar realizando no Acre durante o ano de 2022. O Marcos é um dos organizadores do futebol solidário que acontece no Estado do Acre, juntamente com modelo Marcelo Bimbi, e já arrecadaram várias toneladas de alimentos em jogos realizados nos municípios acrianos, os quais foram distribuídos para a população.

O evento acontece na cidade natal de Marrone, Buriti Alegre, no Estado de Goiás, dia 05 de janeiro de 2022 às 21h (horário de Brasília) com transmissão para todo país através da rede Bandeirantes de Televisão. A expectativa é arrecadar várias toneladas de alimentos, já que a entrada para ver os grandes artistas custará 5kg de alimentos não perecíveis, que serão distribuídos para o povo de todo Brasil.