Fabiula e Emílio Dantas mostram presentes dos gêmeos recém-nascidos

Os papais Fabiula Nascimento e Emílio Dantas encantaram os fãs ao mostrarem os lindos mimos que receberam. A atriz e o ator anunciaram, recentemente, o nascimento dos primeiros filhos do casal. Os bebês vieram ao mundo no último dia 9 de janeiro e o casal divulgou a novidade dois dias depois com uma linda foto em família.

Os gêmeos Roque e Raul nasceram um pouco antes do esperado. O parto ocorreu quando a artista estava entre a 36ª e 37ª semana da gravidez. O que pode acontecer em casos de gestações gemelares. Para terem seus primeiros bebês, os papais recorreram ao tratamento de fertilização in vitro (FIV).

Desde o nascimento dos gêmeos, o casal não deu mais notícias de como as crianças estão. Eles também não divulgaram como foi o parto dos bebês. Mas, nesta quarta-feira (19), Fabiula voltou a aparecer nas redes sociais. A atriz dividiu com seus fãs, e os do marido Emílio Dantas, imagens cheias de gratidão.

Ao que tudo indica, muitos amigos estão ajudando os papais de primeira viagem nestes primeiros dias com os bebês. A artista mostrou alguns dos mimos que recebeu e fez questão de agradecer a cada um deles.

Em um print com uma troca de mensagens, Fabiula mostrou um lindo, farto e nutritivo prato de comida, que aparentemente foi enviado pelo Chef India. “Aí que prato lindo. Também te amo. Amo vocês”, escreveu o cozinheiro. A atriz logo respondeu: “Tá maravilhoso!!! Muito obrigada!”.

Depois, ela ainda mostrou um ensopado que recebeu da amiga Priscila Montandon. Além de um bolo de banana sem farinha e em formato de coração, feito pela própria atriz Mari Bridi. “Amor em forma de comida”, escreveu Fabiula Nascimento como forma de agradecer a cada um dos presentes.

O casal de atores Mari Bridi e Rafael Cardoso são bem amigos dos papais de Roque e Raul. Antes mesmo dos gêmeos de Fabiula e Emílio Dantas nascerem, eles os presentearam com um lindo kit higiene para o quartinho dos meninos. “Coisa mais lindinha que a tia @maribridicardoso fez para os pequenos!”, escreveu a mamãe, na ocasião.