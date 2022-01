Fundhacre intensifica diálogo com presidente do Conselho de Fisioterapia do Acre

A Fundação Hospital do Acre, recebeu na tarde desta última quarta-feira, 26, a visita do presidente do Conselho de Fisioterapia do Acre, Rodrigo Moreira. O objetivo da agenda foi intensificar o diálogo entre o conselho e instituição em prol da sociedade.

“O principal intuito do conselho de fisioterapia é verificar a regularidade dos profissionais, que atuam em todos os ambientes, sobretudo na UTI. A sociedade precisa saber mais sobre a atuação do fisioterapeuta no ambiente hospitalar”, relatou o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, Rodrigo Moreira.

A reunião contou com a presença da chefe do planejamento Duciana Araújo e do presidente interino da Fundhacre, Rogério Campos.

“Estamos atentos aos pedidos dos profissionais de saúde, e continuamos buscando o diálogo com todas as categorias. A gestão da Fundhacre permanece trabalhando para melhorar os processos e os serviços na unidade hospitalar para todos”, destacou Rogério Campos.