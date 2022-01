Gladson Cameli é homenageado pelos servidores do Imac, que comemoram ações e nova sede

Os servidores do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) homenagearam nesta terça-feira, 11, o governador Gladson Cameli pelo apoio ao trabalho desenvolvido pela Instituição e pelo esforço em garantir melhores condições de desempenho para o funcionalismo público.

“Gladson tem feito muito pelo Estado e tem garantido que o Imac possa atuar. Nossa nova sede está quase concluída e está sendo construída graças ao seu empenho”, garantiu André Hassem, presidente da pasta.

A nova sede está sendo construída ao lado do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), e vai integrar um complexo administrativo onde também já funciona o Batalhão Ambiental. O investimento total é de R$ 5,3 milhões, oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Além disso, André reforçou que na gestão de Gladson Cameli está sendo implementando o novo Sistema de Licenciamento Ambiental, que todos os outros Estados brasileiros já executavam, exceto o Acre.

“Com essa homenagem, estamos valorizando a dedicação do governador em melhorar as condições de trabalho do servidor e agradecendo por tudo o que ele vem fazendo pelo Estado”, reforça a funcionária do Imac, Ghislaine Abreu.

A servidora Cristina Jansen fez questão de dizer que Cameli tem um olhar humanizado. “Obras importantes, que esperávamos há muito tempo, como a entrega do Huerb ocorreram na gestão dele. Obras como essas beneficiam dos mais ricos, aos mais carentes”, pontuou.

O deputado Cadmiel Bonfim, presente na solenidade de homenagem, reforçou que o governador recebeu o Estado com os salários atrasados de servidores públicos atrasados, pagou as dívidas passadas e que honra o compromisso de pagar todos em dia. Fez também uma reforma administrativa que foi importante para a manutenção desse pagamento e de outros benefícios para o servidor.

O governador agradeceu pelas homenagens. “Sou apenas uma engrenagem dessa estrutura. Preciso do servidor que faz o cafezinho, ao que faz o trabalho administrativo. Gratidão por esse momento de reconhecimento”.

Gladson afirmou ainda que dará aumento salarial para o funcionário público. “Não fico feliz vendo um pai de família ganhando pouco, mas não posso fazer tudo o que quero, existem as limitações, porém o aumento será dado”.

E declarou que a sede nova do Imac é o mínimo que o Governo pode fazer para valorizar o servidor e garantir melhores condições de trabalho. Cameli afirmou ainda que o atual prédio onde funciona o Instituto será transformado em hospital público.