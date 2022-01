Governadora em exercício diz ao ContilNet que AC se esforça para sentir o menor impacto possível dessa nova fase da pandemia

A 5ª mulher a ocupar o cargo de governadora do Acre em todos esses anos, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Waldirene Cordeiro, concedeu entrevista exclusiva ao ContilNet para falar sobre a experiência de ser a chefe executivo em exercício até o próximo dia 18 de janeiro.

Ela assume o governo por conta da ida do governador Gladson Cameli à Porto Alegre (RS), no intuito de obter investidores para o Programa Melhor Emprego, anunciado em dezembro de 2021.

“Tenho como propósito contribuir com os projetos já em andamento, considerando o exíguo prazo à frente do Executivo”, disse a magistrada.

Quando questionada sobre qual a sensação que tem ao ser a 5ª mulher a ocupar o cargo ao longo da história do Estado, respondeu: “Com certeza é uma honra assumir essa importante missão, ainda que por pouco tempo e cumprindo um momento protocolar, diante da ausência do Chefe do Executivo. Não se trata apenas de estar em um lugar de relevantíssimo destaque, mas de ter a oportunidade de demonstrar que as mulheres, com suas habilidades que lhe são peculiares, podem cooperar, positivamente, para uma gestão publica eficiente”.

Waldirene destacou também que o Governo, em ação direta da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), tem se esforçado para que a população sinta o menor impacto possível com esse novo pico da pandemia e surgimento de casos da gripe.

“Nos reunimos com a Secretária de Saúde para que nos fosse apresentada uma panorâmica da situação pandêmica de covid-19 e também de gripe, diante do expressivo crescimento de casos no Estado. Contudo, pelas experiências já vividas ao longo desses dois anos de estado pandêmico, levam-nos a crer que as ações adotadas pelo Executivo, por meio da Sesacre, surtirão efeitos positivos, de modo a termos e sentirmos o menor impacto possível nessa nova fase”, garantiu.

“Não podemos esquecer que a vacinação tem se apresentado como um elemento de suma importância a evitar essa fase crítica. Para além do Estado, a população deve ajudar, vacinando-se, continuando a cumprir as orientações sanitárias, usando máscara. Juntos haveremos de vencer mais esse desafio”, finalizou.