Gusttavo Lima é alvo de ação na Justiça por dívida com construtora

Gusttavo Lima virou alvo de uma ação judicial após acumular uma dívida de mais de R$ 27 mil de taxas condominiais, de seu imóvel em Praia Grande, litoral de São. Segundo informações exclusivas do colunista Erlan Bastos, do Em Off, o valor mensal da cobrança seria de R$ 930,31, referentes aos meses de dezembro de 2019 a outubro de 2021. Com a correção de juros e as multas, a quantia agora ultrapassa os R$26.968,46.

Ainda segundo Erlan Bastos, a defesa da construtora exige que o cantor “pague a importância líquida, certa e exigível de R$26.968,46, já acrescida, até a presente data, de juros e correção monetária, no prazo legal ou, no mesmo prazo, apresente bens à penhora suficientes para garantir a Execução sob pena de lhe ser penhorado tantos quantos bastem para satisfação do débito”. Vale lembrar que, na semana passada, Vale lembrar que, na semana passada, Gusttavo testou positivo para Covid-19. O artista divulgou um comunicado adiando os compromissos profissionais. Ele segue se recuperando em casa.