Jô Soares enfrenta morte de parceiro e resolve se “vingar” da Globo após emissora dispensá-lo

Jô Soares está longe das telinhas desde 2016, mas mesmo assim ele ainda é considerado um dos maiores apresentadores do Brasil. O ex global completou 84 anos no dia 16 deste mês, e nesta mesma data veio à tona um assunto polêmico sobre o famoso.

Segundo o site TV História, o apresentador cresceu no meio artístico em 1987. Ele atuava apenas no lado humorístico da Globo e isso aconteceu por alguns anos. Desse modo, Jô, que impressiona com a aparência e volta à TV após ser chutado pela Globo, fez inúmeros pedidos para os executivos da emissora dos Marinhos lhe dar uma oportunidade de entrevistas, porém, ele não foi ouvido.

Dessa forma, o veterano abandonou a emissora e aceitou um contrato com o SBT. Sem deixar de comentar que na época ele recebeu uma grande proposta, para se tornar uma das principais estrelas da emissora de Silvio Santos.

Além de receber muito dinheiro por mês, a troca de empresas deu a chance que Jô Soares tanto queria na Globo. Assim sendo, o apresentador deu a volta por cima e provou para a Platinada que podia comandar um talk show a noite, ao estilo de lendárias atrações norte-americanas, que não tinham espaço na TV brasileira.

Jô Soares abandona SBT e volta para a Globo após proposta milionária

Quando o famoso recebeu a proposta do empresário, Silvio aceitou em lhe dar um espaço, e Jô podia usar como quisesse. Dessa forma, ele não perdeu tempo e fez o que tanto desejava.

Quando estreou o humorístico Veja o Gordo, Jô Soares já passou a trabalhar em seu novo projeto que era Jô Soares Onze e Meia, que foi ao ar em 1988.

Vale lembrar que após onze anos do golpe de Jô e do SBT, a Rede Globo se arrependeu de ter deixado o comunicador para a concorrência e então lançou uma proposta para o comediante voltar como o principal entrevistador do canal, e então ele aceitou.