Nego Bau foge do PS com dreno no pulmão; seu estado ainda é grave

O Nego Bau, que foi vítima de agressão física, na manhã da última quinta-feira (30), próximo ao Terminal Urbano na região Central de Rio Branco, fugiu do pronto-socorro de Rio Branco na manhã deste sábado (1).

Nego Bau, que vive em situação de rua na Capital, deu entrada no PS de Rio Branco após ser agredido por flanelinhas (guardadores de carros), que trabalham no Centro da capital e foi atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em estado grave.

Segundo informação de funcionários do PS, Nego Bau, mesmo tendo fraturado três costelas, sendo necessário fazer um dreno por ter perfurado o pulmão esquerdo e quebrado dedos na mão direita com fratura exposta, acabou fugindo do hospital.

Ainda segundo os profissionais, o quadro dele continua grave e o dreno no pulmão inspira cuidados e pode ter risco de infecção. Os funcionários lamentam, mas disseram que não podem fazer nada, pois receber tratamento hospitalar é opção do paciente.