No AC, dezembro foi o mês com menor número de mortes por covid desde o início da pandemia

Em um mês, o Acre registrou uma diminuição de 43% no índice de novos casos de covid-19 e 33% no número de novos óbitos pela doença, é o que apontam os dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Do primeiro dia de dezembro até o último (31), 92 infecções foram registradas, além de 2 mortes em decorrência do vírus. O mês de novembro fechou com 163 casos e 3 mortes.

O número de vítimas fatais é o menor desde o início da pandemia. Abril de 2021 foi o período em que mais mortes foram contabilizadas, quando 267 vidas foram ceifadas.

Embora as estatísticas sejam esperançosas, especialistas em saúde chamam atenção para a ameaça da variante Ômicron – que já tem casos registrados em 8 estados brasileiros. A Sesacre garantiu que nenhum casos suspeito foi notificado até o momento, mas pede que a população fique atenta, siga utilizando máscaras e busque se vacinar o quanto antes contra o vírus, caso não tenha completado o ciclo de imunização.