No Acre, rede de drogarias Ultra Popular promove sorteio de mais de R$ 2 milhões em prêmios

Com mais de 800 filiais espalhadas pelo Brasil, as drogarias Ultra Popular têm um histórico de aprovação com os clientes que procuram os serviços da empresa. Somente no Acre, o Grupo J Cruz, genuinamente acreano, vem contribuindo com o desenvolvimento do Estado do Acre há mais de 20 anos, e tem 33 lojas em todo o estado, sendo elas Drogarias Ultra Popular, Farmácia do Consumidor e Hoje Cosmetics. Só de Drogarias Ultra Popular são 17 lojas nas cidades de Rio Branco, Senador Guiomard, Epitaciolândia, Sena Madureira, Feijó e Cruzeiro do Sul.

Pensando justamente na satisfação do cliente e na possibilidade de que estes possam melhorar de vida, a rede está organizando uma promoção chamada “1 Real em Compras”, que distribuirá mais de R$2 milhões em prêmios. O período desta promoção vai de 04 de outubro de 2021 até 30 de janeiro de 2022, com sorteio marcado para o dia 05 de fevereiro, com a extração da utilização da Loteria Federal.

Para participar, é muito simples: basta comprar qualquer produto não medicamento a partir de 1 real, e a cada 20 reais em compras, as chances triplicam. Os prêmios consistem em 60 motos, 10 carros e uma casa no valor de R$300 mil, todos pagos em cartões pré-pagos não convertíveis em dinheiro. Os atendentes que fizerem as vendas premiadas também terão bonificações equivalentes.

De acordo com Josiele Ferreira, do departamento de marketing, a entrega do cartão com o valor deve ocorrer já no início de março de 2022, e nesta edição, também haverá a entrega de R$115 mil para instituições beneficentes. “Nesta edição, incluirá uma frente de premiação solidária que irá beneficiar com recursos em dinheiro, entidades nacionais reconhecidas pelos trabalhos de apoio a pessoas carentes”, complementou.

No ato da compra, o consumidor precisa efetuar um cadastro como cliente-fidelidade, que pode ser feito nas drogarias ou por meio do aplicativo Ultra Popular, disponível em Android ou iOS. A promoção é válida para produtos de higiene pessoal, fraldas, cuidados com o bebê, entre outros. Vale frisar que de acordo com o Decreto nº 70.951/72, não é permitido veicular venda de medicamentos a nenhum sorteio. A cada 1 real, o cliente ganha um número da sorte, que pode ser verificado por meio do próprio aplicativo ou pelo site.

Na última edição, o contemplado foi Getúlio Silva, de Cruzeiro do Sul. Na ocasião, o balconista também levou prêmio. Confira as fotos abaixo: