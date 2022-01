Os concursos previstos para 2022 no Amazonas; veja lista

Além deles, também há previsão do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e alguns órgãos estudam a realização das provas, mas em 2023. Veja a lista:

Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

Polícia Militar do Amazonas (PM-AM)

Corpo de Bombeiros do Amazonas (CB-AM)

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM)

Órgãos com que estudam a realização de concursos

Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam)

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) disse que 2022 prevê o início de estudos para a realização de um concurso no ano seguinte.

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) também disse que não há previsão de certame em 2022, mas está realizando um estudo para levantar as necessidades da casa em relação a pessoal.

Defensoria Pública do Amazonas (DPE)

A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) estuda a realização de concurso público para nível médio e superior na área jurídica, para polos de municípios do interior do Estado e da região metropolitana em 2022.