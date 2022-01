Prefeitura de Cruzeiro do Sul decide cancelar carnaval de rua por conta de surto de gripe e covid

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (Progressista), decidiu cancelar o carnaval de 2022 no município por conta do aumento no número de casos de gripe e covid-19 na região.

A informação foi dada à imprensa pelo secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aldemir Maciel.

“Os casos no Brasil e no mundo estão aumentando todos os dias. Nossa Gestão tem preocupação com esse momento atual de surto de gripe em todo o Estado e com essa situação da Covid 19. Não realizamos o Réveillon e a lógica é também não realizar o Carnaval”, disse Maciel ao site AC24horas.

Tradicionalmente, o evento é realizado no Gamelão, na Praça Orleir Cameli.

Em entrevista ao ContilNet, o governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, disseram que ainda é muito cedo para se posicionar sobre a festividade, mas que aguardam um posicionamento oficial do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.