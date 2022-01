Rocha tem melhora, sai da UTI, mas segue internado em São Paulo; Mara Rocha fala em “milagre”

Transferido de UTI aérea na última terça-feira (28) para São Paulo, após passar por uma cirurgia de urgência na vesícula, o vice-governador do Acre, major Rocha (PSL), deixou a UTI do Hospital Osvaldo Cruz, neste domingo (2), de acordo com a família.

Fora de perigo, Rocha passou por mais uma cirurgia na última quarta(29), por conta de uma hemorragia interna e um pedaço da vesícula no abdômen.

A irmã do vice, a deputada federal Mara Rocha (PSDB), fez uma postagem nas redes sociais em que diz acreditar que a melhora do irmão foi um verdadeiro “milagre”.

Apesar da melhora no quadro clínico, o vice segue internado em São Paulo.