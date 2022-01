Secretária adianta ao ContilNet substituto interino de Anderson na Seict; saiba quem

O substituto do secretário Anderson Abreu Lima na Secretaria de Ciência e Tecnologia será o administrador de empresa Adriano Sales Santos, que já vinha respondendo pelo órgão desde o dia 16 de dezembro.

Naquela data, Anderson Abreu Lima, que vem a ser tio do governador Gladson Cameli, foi afastado do cargo durante as investigações da Operação Ptolomeu, desencadeada pela Polícia Federal.

A exoneração do secretário, ‘a pedido’, foi publicada no diário oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (19), em decreto assinado pelo governador.

A secretaria de Comunicação, Nayara Lessa, informou ainda não dispor de informações se o secretário interino será ou não efetivado no cargo.