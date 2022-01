Tom Brady diz que aposentadoria passará por conversas com Gisele Bündchen

– Ela se machuca ao me ver tomar pancadas aqui fora. E ela merece o que precisa de mim como marido, e meus filhos merecem o que precisam de mim como pai. Eu me divirto muito jogando futebol. Eu amo isso. Mas, sem jogar futebol, eu também tenho muita alegria agora, com meus filhos ficando mais velhos e vendo o desenvolvimento e o crescimento deles. Então, tudo isso precisa ser considerado. E será – afirmou Brady.

O projeto familiar de Brady, porém, não será seu único ponto de decisão. O quarterback só quer seguir na ativa caso ainda possa ajudar os Buccaneers.

– O time não merece nada menos que o meu melhor. E se eu não me sentir comprometido a isso, ou se eu não puder jogar em um nível para brigar pelo título, então preciso dar a chance de outro jogar. Você sabe, vamos ver.