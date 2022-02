Acre registra três mortes e 27 novos casos de infecção por coronavírus neste domingo

De acordo com o boletim emitido pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), o estado registrou mais 27 casos de infecção por coronavírus neste domingo (20). O número de infectados subiu para 116.249 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 304.618 notificações de contaminação pela doença, sendo que casos 188.302 foram descartados e 4 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 106.435 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 54 seguiam internadas até o fechamento do boletim.

Três óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 suba para 1.956 em todo o estado.

Óbitos:

Natural de Rio Branco, M.F.L.F., de 64 anos, deu entrada no dia 4 de fevereiro e faleceu no dia 14, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).

Natural de Rio Branco, R.P.S., de 78 anos, deu entrada no dia 16 de fevereiro e faleceu no dia seguinte, no Into-AC.

Natural de Sena Madureira, A.V.S., de 82 anos, deu entrada no dia 17 de fevereiro e faleceu no dia seguinte, no Into-AC.