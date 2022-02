Adivinha Aí: Zé Vaqueiro lança single de olho no carnaval

Em clima de balada, Zé Vaqueiro protagoniza o clássico relacionamento da Era Digital: zero compromisso nas redes sociais e muito amor em quatro paredes. Um dos maiores nomes da música nacional lança um que já nasce candidato a hit no carnaval. Adivinha Aí chega às plataformas de áudio nesta quinta-feira (17/2), às 21h e o clipe sai amanhã (18/2), às 12h, no canal oficial artista no YouTube.

Fortaleza foi o lugar escolhido para dar voz ao som e à performance da faixa com direção de Pedro HD. Com composição de DJ GB, Batidão Stronda, Gabriel BK e Lucas Macenna, o lançamento promete: “Depois de finalizar um ano muito animador para a minha carreira, começar 2022 já com esse lançamento é a certeza de que o primeiro passo foi dado pra mais um ano repleto de conquistas”, festeja o cantor. Adivinha Aí dá sequência aos últimos lançamentos de Zé Vaqueiro, que já possui em seu repertório canções como Metade de um Abraço e Sentadinha Descarada, que juntas somam mais de 44 milhões de views no YouTube.