Adriano Imperador, que apagou as velinhas nessa quinta-feira (17/2) para celebrar a chegada dos 40 anos, foi apontado com uma nova affair. De acordo com o Jornal Extra, o ex-jogador está se relacionando com a estudante carioca Céu Oliveira, de 21 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriano imperador (@adrianoimperador)