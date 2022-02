Após Graciele Lacerda escancarar gravidez, Zezé di Camargo detona dizendo que não é seu e confirma: “Só se for de outro”

Graciele Lacerda e Zezé di Camargo já estão juntos há 9 anos, mas ainda não possuem filhos. O sertanejo, porém, possui três com sua ex-esposa, Zilu Godói: Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo. Sendo assim, a atual do cantor falou sobre suas tentativas de engravidar.

“Tentamos duas vezes, não deu certo. Estava com medo de vir gêmeos e então estávamos colocando só um embrião. E o médico falou: ‘Vamos colocar dois’. E eu: ‘Mas eu só quero um filho [risos]’. Agora vamos partir pra terceira tentativa. O médico explicou que ajuda colocar dois embriões e estou me preparando, tentando ficar mais sossegada. Agora estamos pensando na possibilidade de colocar dois embriões e seja o que Deus quiser”, revelou Graciele Lacerda na ferramenta stories do Instagram.

A noiva de Zezé ainda explicou porque eles não tentam fazer um filho do modo natural: “Não tem como fazer natural porque Zezé é vasectomizado. Inclusive, porque eu pedi pra ele fazer porque eu não pensava em ter filhos”.

Há alguns anos, contudo, surgiram rumores de uma suposta gravidez de Graciele Lacerda. Zezé di Camargo, em bate-papo com Léo Dias, negou os boatos e ainda brincou com a gestação: “Adoraria que fosse verdade, mas não é. Estamos fazendo uma programação. Algumas coisas para resolver na vida da gente. E aí, estamos programando para o ano que vem. Já tem alguns anos que fiz vasectomia, então, terei que fazer punção para retirar o sêmen. Aquela porra daquela agulha que enfia nas bolas, só de pensar, eu já arrepio”.

Ao final, ele alegou tirando sarro que, se Graciele Lacerda estivesse realmente grávida, ele com certeza não era o pai. “Ela está fazendo congelamento dos óvulos. Estamos fazendo todos os exames e estamos preparando. Mas não está grávida não. Só se for de outro”.