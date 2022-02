Após participação em show de Gino & Geno, cantora de Sena faz show com João Gomes em Rondônia; saiba tudo!

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Acreana de coração, Nayara Vilela é uma das estrelas músicas mais badaladas no cenário da atualidade acreana.

Dona de um ‘vozeirão’, a cantora esteve participando do show da famosa dupla sertaneja Gino & Geno no Acre. Veja participação:

Após a participação com a famosa dupla, Nayara é atração de pré-show confirmada do cantor João Gomes. Em contato com este colunista, Nayara confirmou sua participação e revelou alguns detalhes exclusivos ao ContilNet. O encontro com o cantor João Gomes acontece em Extrema- RO, em março.