Apresentador protesta contra Tite por convocar acreano Werverton e deixá-lo no banco: “Sacanagem”

O goleiro acreano Werverton foi objeto de comentários do apresentador Neto, em programa esportivo da TV Bandeirantes, na terça-feira (1), horas antes do jogo entre as seleções do Brasil e do Paraguai o qual o time comandado por Tite venceu por quatro a zero. Sem ter ido a campo, ficando no banco de reserva, o acreano deveria ser poupado dessas convocações para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, uma vez que a seleção nacional já está convocada, opina o apresentador e ex-jogador. A ideia é que ele pudesse permanecer no Palmeiras se preparando para o Mundial de Clubes.

Segundo Neto, tais convocações da Seleção atrapalham o goleiro em sua preparação para o Mundial de Clubes, que deverá ser disputado pelo Palmeiras, do qual Werverton é titular absoluto com a camisa 1. Neto reivindicou uma merecida chance para Weverton, como titular da Seleção Brasileira e acha que ele deveria ser poupado dessas convocações na condição de reserva.

“Oh, Tite, deixa eu falar uma coisa para você. Você está de sacanagem com o Palmeiras. Você vai colocar o (sic) Ederson para jogar hoje contra o Paraguai? Ele joga toda hora no Manchester City e você tem um goleiro que vai disputar o título mundial e você vai fazer com que ele fique sem ritmo, sem ter jogado nenhum jogo? Um absurdo fazer isso com o Palmeiras”, enfatizou o apresentador, se referindo ao acreano Werverton.

Na sequência, Neto incentivou a massa palestrinha, a se rebelar contra a atitude de Tite: “Você tirou ele do Palmeiras e da seleção. Uma sacanagem com o palmeirense. O Abel, a presidenta do Palmeiras, os palmeirenses tinham que entrar no Twitter e arrebentar com tudo isso porque é um absurdo. O cara jogou um jogo contra o Novorizontino, não foi uma bola no gol, foi para a seleção, não jogou contra o Equador e não joga contra o Paraguai. E os dois que jogam estão em ritmo de jogo, lá na Europa já acabou a pré-temporada. Você tinha que jogar o Weverton jogar para ele ter ritmo de jogo e viajar para o Mundial. Uma sacanagem com o Palmeiras […] Se ele tomar um frango no Mundial, não vai ser culpa dele”, bradou o ex-jogador.

Apresentador ainda admitiu preocupação com o futuro dos campeonatos disputados no Brasil já que apenas Flamengo e Atlético Mineiro podem fazer frente ao Palmeiras nesse momento. O Palmeiras embarcou no início da tarde desta quarta-feira (2) para Abu Dhabi. Antes do embarque a delegação alviverde recebeu uma grande festa de sua torcida, que foi até a Academia de Futebol dar o “último apoio” aos jogadores. Quem está com inveja do momento do atual bicampeão da América é o ex-jogador Neto. No programa “Os Donos da Bola” de hoje, o apresentador questionou que há quanto tempo os rivais Corinthians, São Paulo e Santos não conquistam um torneio de expressão e não viajam até Cumbica. Por fim, o profissional admite que o Verdão não tem mais rival, está nadando de braçada e que isso pode ser ruim para o futebol brasileiro

“Eu, como corintiano, estou cansado de ver esse ônibus do Palmeiras. Isso está me irritando de um jeito tão… É Campeonato Brasileiro, é Paulista, é Libertadores – que vai para o Rio , é Copa do Brasil, e vai para o Uruguai. Só o Palmeiras pega ônibus e vai para Cumbica”, declarou Neto, no ‘Os Donos da Bola’, hoje (2).

“O Palmeiras sai, Libertadores, uma, aí, vai para o Mundial. Passou vergonha no Mundial? Passou, mas foi. Vai para o segundo Mundial e tem a chance de ser campeão. E os outros clubes: um devendo R$ 1,5 bilhão, outro devendo R$ 800 milhões, um querendo dar golpe e o torcedor votou contra. O Santos quase cai no Paulista, no Brasileiro, o São Paulo fica com um Paulista e acha que está tudo bem, mandaram embora o Crespo, o Rogério Ceni não faz nada. O Corinthians, o Sylvinho é massacrado pela torcida e pela imprensa. E o Palmeiras está nadando de braçada. Eu falei isso há cinco anos”, disse Neto.

“ Isso é importante para o Palmeiras, mas é desagradável para o futebol. Porque parece que não tem mais concorrente, não tem mais rival. A rivalidade acabou […]. O Corinthians montou um time, mas não tem um treinador, pelo menos no meu entendimento. Com um time desses, o Corinthians tem a possibilidade de brigar pela Libertadores esse ano, de brigar por uma Copa do Brasil. Mas se o Palmeiras, o Atlético-MG e o Flamengo se posicionarem, ninguém ganha. É tipo Real Madrid e Barcelona na Espanha, é tipo Bayern e Borussia na Alemanha, é tipo PSG na França, hoje, é tipo Manchester City”, completou o apresentador.