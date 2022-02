Atlético-MG supera Flamengo nos pênaltis e fatura Supercopa do Brasil

Em partida movimentada na Arena Pantanal, em Cuiabá, a Supercopa foi decidida nos detalhes entre Atlético-MG e Flamengo. Depois de empate por 2 a 2 nos 90 minutos, a disputa por pênaltis envolveu todos os jogadores que estavam em campo e só foi definida quando Vitinho desperdiçou sua segunda cobrança. O Galo venceu por 8 a 7 e conquistou o título inédito. O Rubro-Negro havia vencido as duas primeiras edições da competição.

Mesmo em início de temporada, as duas equipes imprimiram um ritmo forte desde o início, com o Flamengo mais presente no campo de ataque e o Galo perigoso de forma mais eficiente. Gabigol teve duas chances na primeira etapa, mas acabou concluindo para fora em ambas as oportunidades.

Já a equipe mineira foi certeira. Aos 40 minutos, Guilherme Arana arriscou de fora da área, o goleiro Hugo Souza espalmou para frente e o argentino Nacho Fernández aproveitou o rebote para abrir o placar em Cuiabá.

Na segunda etapa, disposta a mudar o destino do jogo, a equipe comandada pelo português Paulo Sousa foi para cima e conseguiu a virada antes dos vinte minutos de partida.

Aos 10 minutos, Arrascaeta recebeu grande lançamento pela esquerda e cruzou. Bruno Henrique cabeceou, Everson fez grande defesa, mas o rebote caiu nos pés de Gabigol, que estufou as redes para empatar.

Oito minutos depois, em lance rápido de Lázaro, que havia acabado de entrar, Bruno Henrique recebeu de frente para Everson e tocou com categoria para encobrir o goleiro e virar o placar.

Aos 30, a igualdade foi novamente estabelecida no placar. Após cruzamento da direita, o chileno Vargas ajeitou de cabeça e Hulk, depois de dominar a bola, fuzilou a meta adversária.

Cientes do destino que levaria a definição do campeão para a disputa por pênaltis, os dois times se lançaram ao ataque em busca do gol salvador. O Galo teve a oportunidade com o volante Jair, que chutou colocado da entrada da área e parou no goleiro Hugo Souza.

Já o Flamengo quase marcou em jogada trabalhada por Gabigol e Vitinho pela esquerda, mas Guilherme Arana foi providencial para fazer o corte quando Lázaro chegava para finalizar na cara do gol.

🔥 UM JOGAÇO! 🔥 Tem muita gente boa em campo na Arena Pantanal. Quem é o #SuperCraqueKia desse jogão até aqui? 📸 Pedro Souza/CAM pic.twitter.com/xOu5XnenqF — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 20, 2022

Os pênaltis, então, tornaram-se uma realidade. A disputa que decidiria o campeão começou em alto nível, com as duas equipes convertendo todas as cobranças na série original de cinco para cada time. No entanto, quando se iniciaram as cobranças alternadas, o drama se instalou.

Por três vezes, o Flamengo, que cobrou sempre depois do Galo, teve a chance de fechar o jogo após um desperdício do adversário. Nas três vezes, falhou. Ambas as equipes rodaram todos os onze jogadores disponíveis, inclusive os goleiros (que, por sinal, erraram as cobranças).

No começo da segunda rodada de cobranças, Hulk converteu pela segunda vez pelo Atlético e viu Vitinho, que havia acertado na primeira rodada, parar nas mãos do goleiro Everson, dando o título ao Galo.

A conquista, alcançada em 2022, é a cereja no bolo do ano de 2021 do time mineiro. A Supercopa do Brasil é disputada entre os vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano anterior. Como o Galo ganhou ambos os títulos na última temporada, o Flamengo, vice-campeão do Brasileirão, foi o convidado a desafiar o Atlético.