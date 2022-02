BBB22: Eliezer e Maria agitam edredom, som vaza e participante deixa parte íntima fora do lençol: “Grande”

Desde o início do BBB22, Maria e Eliezer estão trocando flertes, e já ficaram em outras festas. Contudo, na festa de ontem, os dois protagonizaram cenas pra lá de quentes dentro do reality.

Sendo assim, na noite anterior à festa, Maria e Eliezer movimentaram o edredom. No entanto, foi uma coisa mais “leve”. Porém, acabou interrompendo as orações de Vyni, e atrapalhando o sono de Brunna. Mas, durante a festa do BBB22, o clima esquentou de vez!

Em suma, na pista de dança, Maria e Eliezer deram um beijão de tirar o fôlego. Desse modo, os participantes do BBB22, que estavam dançando também, ficaram entusiasmados com o momento. Além disso, Tiago Abravanel, o líder e “dono” da festa, chegou a brincar com o momento. “Não muda de canal. Pega a pipoca pra gente ver”, completou o neto de Silvio Santos. “Hoje tem!”, afirmaram os participantes do BBB22.

Dessa maneira, logo em seguida, Maria aproveitou para combinar com Eliezer que iria tomar um banho. Com isso, logo depois eles poderiam aproveitar o quarto sozinhos, para transarem. Todavia, o brother não entendeu direito, e permaneceu na festa. Maria, então, foi atrás do companheiro para perguntar o motivo dele não ter entrado. “Perdeu a chance de me c*mer hoje. Lerdo!”, apontou a atriz.